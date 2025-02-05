Украина получила французские истребители

Первые французские самолеты Mirage 2000 доставлены в Украину. Об этом министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил в соцсетях.

"6 июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000. Первые самолеты сегодня доставлены в Украину", - сказал Лекорню.

По его словам, самолетами управляют украинские пилоты, которые прошли подготовку во Франции.

Самолеты, которые получила Украина, были сняты с вооружения французских Воздушно-космических сил и модифицированы для выполнения более сложных задач. В целом Украина может получить около 10 истребителей Mirage.

В декабре сообщалось, что во Франции завершилась полугодовая подготовка украинских пилотов и наземного персонала для истребителей Dassault Mirage 2000-5F.