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Стихия обрушилась на Ленкорань: затоплены дома, улицы...

Ульвия Худиева, собкор
14:10 2288

В городе Ленкорани, а также в селах Ленкоранского района Гирдани, Косалар и Шилявар из-за интенсивных дождей затоплены дома. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям эвакуировали жителей из пострадавших от наводнения районов.

Как сообщил haqqin.az председатель муниципалитета села Гирдани Махир Рагимов, из-за дождей, продолжавшихся два дня, река вышла из берегов, затопила дома и придомовые участки. У некоторых жителей погибла домашняя птица. Эвакуированы около 20 человек.

Ничем не лучше ситуация в Косалар и Шилявар. В затопленных домах вышла из строя бытовая техника, погибла домашняя птица, испорчены заготовки на зиму. Дети не могут посещать школу. Один из местных жителей рассказал, что свой дом его семья была вынуждена покинуть буквально босиком, так как одежда и обувь остались под водой.

В самом районном центре также затоплены улицы. Жители отмечают, что из-за устаревшей канализационной системы после каждого дождя улицы становятся непроходимыми, это затрудняет движение не только для пешеходов, но и автомобилей.

Министерство по чрезвычайным ситуациям выпустило заявление по ситуации в Ленкорани. В нем говорится, что в связи с интенсивными дождями центр Ленкорани, а также села Гирдани, Косалар и Шилявар подверглись затоплению. В связи с этим незамедлительно были мобилизованы силы Южного регионального центра, Службы контроля за маломерными судами и спасения на водах, Службы спасения особого риска и Государственной службы противопожарной охраны. Силами МЧС проводится эвакуация жителей, которые не могут сами покинуть затопленные места, откачка воды и другие необходимые меры безопасности. На данный момент эвакуированы 22 человека, в том числе шестеро детей.

В Исполнительной власти Ленкоранского района сообщили, что в результате интенсивных ливневых дождей в некоторых селах наблюдались подтопления. Дожди, начавшиеся с вечера 5 февраля, продолжились и 6 февраля. По данным Национальной гидрометеорологической службы, в Ленкорань-Астаринской зоне выпали интенсивные осадки, количество которых в Ленкорани достигло 133 миллиметров. Из-за ухудшения погодных условий в районе вышли из берегов несколько рек, что привело к затоплению жилых домов и хозяйственных угодий. Ливни оказались настолько интенсивными, что пропускная способность дренажных коллекторов и каналов не позволила оперативно отвести воду, из-за чего в отдельных районах возникли кратковременные подтопления.

В связи с ухудшением погоды Комиссия по чрезвычайным ситуациям Ленкоранского района продолжает работать в усиленном режиме. В зонах подтопления ведутся работы совместно с соответствующими службами, на местах задействована тяжелая техника. Спасатели центра проводят эвакуацию жителей.

Несмотря на подтопления, снабжение населения товарами первой необходимости осуществляется в полном объеме. Проблем с подачей газа, воды и электроэнергии в районе не зафиксировано.

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