Стихия обрушилась на Ленкорань: затоплены дома, улицы...

В городе Ленкорани, а также в селах Ленкоранского района Гирдани, Косалар и Шилявар из-за интенсивных дождей затоплены дома. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям эвакуировали жителей из пострадавших от наводнения районов. Как сообщил haqqin.az председатель муниципалитета села Гирдани Махир Рагимов, из-за дождей, продолжавшихся два дня, река вышла из берегов, затопила дома и придомовые участки. У некоторых жителей погибла домашняя птица. Эвакуированы около 20 человек.

Ничем не лучше ситуация в Косалар и Шилявар. В затопленных домах вышла из строя бытовая техника, погибла домашняя птица, испорчены заготовки на зиму. Дети не могут посещать школу. Один из местных жителей рассказал, что свой дом его семья была вынуждена покинуть буквально босиком, так как одежда и обувь остались под водой. В самом районном центре также затоплены улицы. Жители отмечают, что из-за устаревшей канализационной системы после каждого дождя улицы становятся непроходимыми, это затрудняет движение не только для пешеходов, но и автомобилей. Министерство по чрезвычайным ситуациям выпустило заявление по ситуации в Ленкорани. В нем говорится, что в связи с интенсивными дождями центр Ленкорани, а также села Гирдани, Косалар и Шилявар подверглись затоплению. В связи с этим незамедлительно были мобилизованы силы Южного регионального центра, Службы контроля за маломерными судами и спасения на водах, Службы спасения особого риска и Государственной службы противопожарной охраны. Силами МЧС проводится эвакуация жителей, которые не могут сами покинуть затопленные места, откачка воды и другие необходимые меры безопасности. На данный момент эвакуированы 22 человека, в том числе шестеро детей.