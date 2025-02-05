Грузия перекроит «закон об иноагентах» на американский лад
Мамука Мдинарадзе, парламентский лидер партии «Грузинская мечта», заявил, что партия Иванишвили намерена инициировать законопроект, «который будет прямой копией нынешней редакции американского закона FARA, то есть задействует его вместо принятого в апреле 2024 года российского аналога закона об иноагентах — «О прозрачности иностранного влияния», сообщает Sova News.
Ранее он также отметил, что в связи с приходом к власти в США Дональда Трампа, возможно, закон об иноагентах в Грузии больше не понадобится.
Он также отметил, что параллельно будет создан фонд для финансирования инициатив тех НПО, которые будут «проводником влияния грузинского народа», поэтому также будут внесены поправки в «Закон о грантах».
«Как вы знаете, новое правительство США признало, что американское финансирование использовалось для поддержки революции в разных странах, включая Грузию. В прошлом году парламент принял упрощенную версию FARA, которая до сих пор не реализована в полной мере: вы знаете, что, несмотря на вступление в силу, несколько десятков самых богатых и крупных НПО, получающих внешнее финансирование, не прошли регистрацию в реестре.
Вместо этого мы получим прямую копию нового американского закона, его действующую редакцию, и обеспечим его полное выполнение. Параллельно правительство создаст фонд для финансирования инициатив общественных организаций, для чего будут внесены поправки в «Закон о грантах», — заявил Мдинарадзе.
Грантовое финансирование правительства Грузии, по его словам, получат те организации гражданского общества, которые хотят обеспечить влияние не иностранного, а грузинского народа в стране.
«Мы обещаем обществу, что чем больше будет давления, шантажа, принуждения и попыток подорвать независимость Грузии, беспорядков, хаоса — тем жестче будет реакция, и для предотвращения всего этого будут приниматься правовые и политические меры.
Страна больше никогда не подвергнется шантажу, ее институты будут сильными, и никто не посмеет вмешиваться во внутренние дела Грузии», — подчеркнул парламентский лидер «Грузинской мечты».
Мдинарадзе акцентировал, что специально не говорит о FARA, то есть о том, что конкретно будет инициировано в законопроекте «Грузинской мечты».
«Я делаю это специально, поэтому, если кому-то интересно, что будет инициировано, пусть прочитают американский закон, который сегодня действует в Америке, и мы инициируем его прямую копию», — заявил Мдинарадзе.
Напомним, в апреле 2024 года «Грузинская мечта» вторично инициировала принятие отмененного годом ранее закона об иноагентах. Тогда партия Иванишвили заявила, что НПО «обманули» власти в контексте прозрачности финансирования, и поэтому законопроект, которому изменили название, был возвращен в повестку дня.
Парламент X созыва принял закон «О прозрачности иностранного влияния», российский аналог закона об иноагентах на фоне многотысячных протестов, критики оппозиции и международных партнеров, преодолев вето президента Саломе Зурабишвили.