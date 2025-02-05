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Гневная реакция Испании на заявления Израиля

14:34 1324

Власти Испании раскритиковали предложение министра обороны Израиля Исраэля Каца разместить палестинцев из сектора Газа в Испании, сообщают европейские СМИ со ссылкой на главу МИД Королевства Хосе Мануэля Альбареса.

Министр отметил, что «земля жителей Газы - это Газа, и Газа должна быть частью будущего палестинского государства».

Ранее Кац заявил, что поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработать план, который позволит жителям сектора Газа, желающим покинуть анклав, сделать это беспрепятственно. Среди стран, в которые, по его мнению, могли бы переехать палестинцы, Кац упомянул Испанию, Ирландию, Норвегию и другие государства, которые «выдвигали ложные обвинения» относительно войны Израиля и ХАМАС. Также все эти страны признали государственность Палестины.

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