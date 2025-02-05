Ракеты Ким Чен Ына стали намного точнее

Северокорейские баллистические ракеты, которые российские войска стали применять против Украины в конце декабря, демонстрируют значительно более высокую точность, чем использовавшееся ранее оружие.

По их данным, точность ударов северокорейских ракет улучшилась до 50–100 метров от предполагаемой цели. Это может свидетельствовать о том, что Северная Корея использует поле боя для тестирования и доработки своих ракетных технологий.

Аналитики предупреждают, что улучшение характеристик северокорейских ракет может представлять угрозу не только для Украины, но и для Южной Кореи, Японии и даже США. Кроме того, это может дать Пхеньяну возможность продавать модернизированное вооружение другим странам и вооруженным группировкам.

Москва и Пхеньян отрицают сделки по поставке оружия, несмотря на заявления западных разведслужб и обещания их лидеров о «более тесном военном сотрудничестве».

Россия начала применять северокорейские ракеты малой дальности К-23, К-23А и К-24 в конце 2023 года и, по данным Киева, с тех пор использовала около 100 таких ракет. Помимо этого, Северная Корея, как утверждают украинские власти, поставила Москве миллионы артиллерийских снарядов и даже военный персонал.