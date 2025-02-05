Ракеты Ким Чен Ына стали намного точнее
Северокорейские баллистические ракеты, которые российские войска стали применять против Украины в конце декабря, демонстрируют значительно более высокую точность, чем использовавшееся ранее оружие.
Об этом сообщили Reuters два высокопоставленных украинских источника.
По их данным, точность ударов северокорейских ракет улучшилась до 50–100 метров от предполагаемой цели. Это может свидетельствовать о том, что Северная Корея использует поле боя для тестирования и доработки своих ракетных технологий.
Аналитики предупреждают, что улучшение характеристик северокорейских ракет может представлять угрозу не только для Украины, но и для Южной Кореи, Японии и даже США. Кроме того, это может дать Пхеньяну возможность продавать модернизированное вооружение другим странам и вооруженным группировкам.
Москва и Пхеньян отрицают сделки по поставке оружия, несмотря на заявления западных разведслужб и обещания их лидеров о «более тесном военном сотрудничестве».
Россия начала применять северокорейские ракеты малой дальности К-23, К-23А и К-24 в конце 2023 года и, по данным Киева, с тех пор использовала около 100 таких ракет. Помимо этого, Северная Корея, как утверждают украинские власти, поставила Москве миллионы артиллерийских снарядов и даже военный персонал.