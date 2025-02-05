Турция о Газе, Сирии, британских истребителях и дисциплине в армии

Мы полностью против изгнания палестинского народа из Газы, его переселения или отправки в другие страны. Об этом на еженедельной пресс-конференции заявил пресс-секретарь Министерства национальной обороны Турции контр-адмирал Заки Актюрк, сообщает бюро haqqin.az в Анкаре.

Призывая международное сообщество признать Палестинское государство и поддержать решение о создании двух государств, турецкий чиновник подчеркнул, что Турция продолжает отправлять гуманитарную помощь в сектор Газа.

Актюрк также отметил, что Турция полностью поддерживает новое сирийское правительство в области военного строительства. «В соответствии с требованиями нового сирийского правительства будет разработана совместная дорожная карта по развитию потенциала сирийской армии, и будут предприняты конкретные шаги», — заявил он.

Чиновник прокомментировал информацию, опубликованную в испанских СМИ, о том, что первые 20 из 40 боевых самолетов Eurofighter Typhoon, которые Турция собирается приобрести, будут подержанными, а остальные 20 — новыми. «Процесс закупки 40 самолетов Eurofighter Typhoon для удовлетворения оперативных нужд наших ВВС продолжается. Мы направили в Министерство обороны Великобритании документ, подготовленный по результатам обсуждений, с определением требований, и сейчас ожидаем предложения на закупку самолетов», — отметил Актюрк.

Представитель Минобороны также опроверг утверждения о том, что пятеро молодых лейтенантов были исключены из армии за слова «мы — солдаты Мустафы Кемаля». «После инцидента на выпускной церемонии в Военной академии было проведено административное и дисциплинарное расследование с особой деликатностью. Как мы подчеркивали ранее, важно сохранять дисциплину, установленную в Вооруженных силах Турции. Наши Вооруженные силы подходят к инциденту с позиций дисциплины и принимают решение в рамках соответствующего законодательства. Эти молодые люди совершили заранее спланированное, коллективное и организованное нарушение дисциплины, нарушив принцип абсолютного повиновения в ВС Турции. Они были наказаны за нанесение ущерба репутации армии», — сказал Актюрк.