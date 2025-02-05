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Суд арестовал журналистку Бейляргызы

Инара Рафикгызы
15:20 434

Хатаинский районный суд рассмотрел представление следственного органа в отношении журналистки Шахназ Бейляргызы (Гусейнова).

Как сообщает haqqin.az, представление следственного органа было удовлетворено, Бейляргызы арестовали на 3 месяца и 15 дней.

В отношении журналистки выдвинуто обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.

Напомним, накануне сообщалось, что Шахназ Бейляргызы была задержана полицией.

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