Суд арестовал журналистку Бейляргызы
15:20 434
Хатаинский районный суд рассмотрел представление следственного органа в отношении журналистки Шахназ Бейляргызы (Гусейнова).
Как сообщает haqqin.az, представление следственного органа было удовлетворено, Бейляргызы арестовали на 3 месяца и 15 дней.
В отношении журналистки выдвинуто обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.
Напомним, накануне сообщалось, что Шахназ Бейляргызы была задержана полицией.
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