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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Более 2000 учеников в школах Карабаха и Восточного Зангезура

15:34 804

На сегодняшний день в 11 школах на освобожденных территориях Азербайджана работают 272 учителя, обучение проходят 2 213 учеников.

Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге.

Министр отметил, что на освобожденных территориях также действуют 6 детских садов, где работают 16 воспитателей. Детские сады посещают в общей сложности 183 ребенка.

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