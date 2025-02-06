Более 2000 учеников в школах Карабаха и Восточного Зангезура
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На сегодняшний день в 11 школах на освобожденных территориях Азербайджана работают 272 учителя, обучение проходят 2 213 учеников.
Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге.
Министр отметил, что на освобожденных территориях также действуют 6 детских садов, где работают 16 воспитателей. Детские сады посещают в общей сложности 183 ребенка.
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