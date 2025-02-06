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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

«Рамштайн» теперь возглавит Британия

15:40 1265

26-е заседание контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», которое состоится 12 февраля в Брюсселе, впервые пройдет под руководством Великобритании, а не США, сообщила The Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, администрация американского президента Дональда Трампа попросила британского министра обороны Джона Хилли созвать союзников.

По словам источников The Times, отказ США от руководства заседанием вопреки традиции может быть связан с тем, что Вашингтон пока не опубликовал программный документ с официальной позицией по Украине и передаче ей военной помощи. Собеседники газеты также связывают это решение с фигурой Пита Хегсета, недавно вступившего в должность главы Пентагона и только «осваивающегося в министерстве». При этом на заседании 12 февраля он будет присутствовать.

Встреча на базе «Рамштайн» впервые была организована США в апреле 2022 года. Целью мероприятия стала координация помощи Украине со стороны союзников. По данным Пентагона, к январю 2025 года страны — участницы группы передали Киеву $126 млрд военной помощи.

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