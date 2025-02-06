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Суд отказал Али Керимли

Инара Рафикгызы
15:49 2480

В Бакинском апелляционном суде рассмотрели жалобу председателя Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли на решение суда первой инстанции.

Как сообщает haqqin.az, суд не обеспечил жалобу.

Отметим, что бывший председатель контрольно-ревизионной комиссии партии Айдын Алиев, позднее исключенный из рядов партии, подал в Насиминский районный суд иск о привлечении Али Керимли к ответственности по статьям 147 (клевета) и 148 (оскорбление) Уголовного кодекса. Айдын Алиев был исключен из рядов партии 10 июня 2019 года.

Суд счел основательной жалобу истца и оштрафовал Али Керимли за клевету на 1500 манатов.

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