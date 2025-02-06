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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

CША о ядерном оружии для Украины

15:52 2709

Шансы, что Киев вновь получит ядерное оружие, «мизерные или равны нулю», этого не произойдет, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

В начале недели президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану снова упомянул ядерное оружие как гарантию безопасности Украины.

«Верните нам ядерное оружие, дайте нам ракетные комплексы, партнеры помогут нам финансировать миллионную армию, переместите свой контингент в те регионы нашей страны, где мы хотим стабильности, чтобы у людей было спокойствие», — сказал Зеленский.

Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году в рамках Будапештского меморандума. Документ, подписанный Россией, Украиной, Великобританией и США, предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.

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