Эмин Амруллаев выступил с заявлениями
В 2025-2026 учебном году в Карабахском университете будут обучаться около 1500 студентов.
Об этом на состоявшемся сегодня брифинге сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев.
В перспективе количество факультетов в Карабахском университете составит примерно 10-12, а число студентов и научных сотрудников, обучающихся на 3 уровнях образования (бакалавриат, магистратура и докторантура), достигнет 10 000 человек.
Также министр отметил, что при университете будет создан научно-исследовательский медицинский центр с целью подготовки профессиональных кадров в области медицины. По его словам на базе больницы, расположенной в городе Ханкенди, планируется создать медицинский факультет.
Эмин Амруллаев также сказал, что Министерство науки и образования анализирует возможность переноса высших учебных заведений на освобожденные от оккупации территории. По словам министра, это достаточно сложный вопрос и требует детального рассмотрения: «Такой проект существует и вполне может оказаться успешным с точки зрения развития образования. Однако конкретных решений пока нет».
Министр науки и образования сообщил также, что со следующего учебного года планируется внедрение «Правил поведения ученика» во всех общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана.
По его словам, данные правила были внедрены в пилотном режиме в 329 общеобразовательных учреждениях в течение двух учебных лет. Были проведены мониторинг и анализ, сформулированы предложения. Министр добавил, что правила включают в себя множество необходимых вопросов, таких как физическая безопасность учащихся, их психологическое здоровье, предотвращение дискриминации в их отношении, а также кибербуллинга.
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В этом году состоится сертификация учителей биологии, химии, физики, географии и информатики.
Об этом на брифинге журналистам сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев.
По его словам, в следующем году сертификацию пройдут учителя истории, технологии, музыки, изобразительного искусства и физической культуры. Таким образом, к 2027 году завершится сертификация всех учителей-предметников.
Министр напомнил, что с 2022 по 2024 год сертификацию прошел 64 901 учитель: «Из них 17 426 показали высокие результаты, 38 084 – удовлетворительные. В общей сложности 55 510 педагогов получили надбавки к заработной плате».
Также Эмин Амруллаев сообщил, что будут применены новые подходы к подбору кадров на должности директоров и заместителей директоров общеобразовательных учреждений. Министр заявил, что одним из главных условий, которое будет учитываться при приеме на работу директоров общеобразовательных учреждений, является их сертификационный балл.
«Также при приеме на работу заместителей директоров общеобразовательных учреждений будут учитываться результаты их сертификации и мнение директора. Кандидаты, соответствующие требованиям, примут участие в этапе собеседования. Результаты кандидатов, участвовавших в конкурсе в прошлом году, рассмотрят в рамках новых правил», - отметил он.
Министр сообщил, что в 2025 году планируется реализовать мероприятия по рационализации в 130 государственных общеобразовательных учреждениях. По его словам, в 2024 году в связи с численностью школьников было рационализировано 147 учреждений. Оставшиеся в школах учащиеся и сотрудники были переведены в другие школы. Основными критериями рационализации являются динамика роста населения, инфраструктура, расстояние до ближайшей школы, размер класса, а также число учеников и учителей.