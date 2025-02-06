Эмин Амруллаев выступил с заявлениями

В 2025-2026 учебном году в Карабахском университете будут обучаться около 1500 студентов.

Об этом на состоявшемся сегодня брифинге сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

В перспективе количество факультетов в Карабахском университете составит примерно 10-12, а число студентов и научных сотрудников, обучающихся на 3 уровнях образования (бакалавриат, магистратура и докторантура), достигнет 10 000 человек.

Также министр отметил, что при университете будет создан научно-исследовательский медицинский центр с целью подготовки профессиональных кадров в области медицины. По его словам на базе больницы, расположенной в городе Ханкенди, планируется создать медицинский факультет.

Эмин Амруллаев также сказал, что Министерство науки и образования анализирует возможность переноса высших учебных заведений на освобожденные от оккупации территории. По словам министра, это достаточно сложный вопрос и требует детального рассмотрения: «Такой проект существует и вполне может оказаться успешным с точки зрения развития образования. Однако конкретных решений пока нет».

Министр науки и образования сообщил также, что со следующего учебного года планируется внедрение «Правил поведения ученика» во всех общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана.

По его словам, данные правила были внедрены в пилотном режиме в 329 общеобразовательных учреждениях в течение двух учебных лет. Были проведены мониторинг и анализ, сформулированы предложения. Министр добавил, что правила включают в себя множество необходимых вопросов, таких как физическая безопасность учащихся, их психологическое здоровье, предотвращение дискриминации в их отношении, а также кибербуллинга.