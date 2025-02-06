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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Трамп утверждает, что Израиль может передать Газу США

16:14 1400

Израиль мог бы передать под контроль США сектор Газа после окончания военного конфликта в палестинском анклаве.

С таким предложением выступил американский президент Дональд Трамп.

«Израиль мог бы передать сектор Газа Соединенным Штатам после окончания боевых действий», - написал он в Truth Social.

По словам президента США, возможное восстановление сектора Газа Соединенными Штатами могло бы стать величайшим и наиболее впечатляющим проектом в истории человечества.

«Соединенные Штаты, работая с замечательными командами разработчиков со всего мира, постепенно и с осторожностью приступили бы к созданию того, что стало бы одним из величайших и наиболее впечатляющих проектов такого рода на Земле. Никакие американские солдаты не понадобились бы! В регионе воцарилась бы стабильность!» - написал он в социальной сети Truth Social.

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