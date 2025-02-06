Трамп утверждает, что Израиль может передать Газу США
Израиль мог бы передать под контроль США сектор Газа после окончания военного конфликта в палестинском анклаве.
С таким предложением выступил американский президент Дональд Трамп.
«Израиль мог бы передать сектор Газа Соединенным Штатам после окончания боевых действий», - написал он в Truth Social.
По словам президента США, возможное восстановление сектора Газа Соединенными Штатами могло бы стать величайшим и наиболее впечатляющим проектом в истории человечества.
«Соединенные Штаты, работая с замечательными командами разработчиков со всего мира, постепенно и с осторожностью приступили бы к созданию того, что стало бы одним из величайших и наиболее впечатляющих проектов такого рода на Земле. Никакие американские солдаты не понадобились бы! В регионе воцарилась бы стабильность!» - написал он в социальной сети Truth Social.