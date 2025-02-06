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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Украина пошла в контрнаступление

16:32 3166

Утром 6 февраля украинские военные начали наступление от хутора Колмаков в направлении Плехово в Курской области, задействовав бронетехнику, включая танки Abrams, два трала разминирования, четыре танка и около 10 бронемашин, пишут российские СМИ.

Колонну из 400 украинских военных заметили движущейся из Суджанского района к Беловскому. «Военкор» Юрий Котенок сообщает, что ВСУ не ослабляют натиск. Военный блогер Михаил Звинчук предположил, что Украина может попытаться расширить наступление в сторону поселка Глушково.

Минобороны России заявило, что ВСУ совершили попытку контрнаступления в направлении Уланок и Черкасской Конопельки Курской области, российская армия «отразила все атаки».

«Активные бои продолжаются, российская авиация и артиллерия наносят удары по противнику, но плохая погода осложняет работу БПЛА», - отмечается в сообщении.

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