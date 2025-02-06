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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

У Трампа сделали сенсационное заявление: Надо учитывать интересы России

16:36 2830

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что в Европе планируют «работать над уступками» по Украине.

«Это одна из причин, по которой я на следующей неделе отправлюсь в Европу, чтобы увидеть их лицом к лицу. Я могу донести это до президента и сказать: «Хорошо, господин президент, это их забота. Вот в чем суть проблем. Когда вы разрабатываете планы по прекращению этой бойни, вы должны убедиться, что у вас есть ощущение всех участников игры. Как только мы проведем эти личные обсуждения, тогда вы действительно сможете работать… над уступками», - рассказал Келлог в эфире Fox News.

При этом он не стал отвечать, какую позицию займет Дональд Трамп по членству Украины в НАТО.

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