Конфискованные у Гульнары Каримовой миллионы возвращаются в Узбекистан

Правительство Узбекистана и Федеральный совет Швейцарии подписали «Соглашение о распределении конфискованных активов», предусматривающее возвращение около $182 млн из конфискованных активов Гульнары Каримовой, старшей дочери экс-президента Ислама Каримова, сообщает телеграм-канал Минюста Узбекистана.

«В рамках соглашения Узбекистану будет возвращено около 182 миллионов долларов США. Указанные средства были незаконно приобретены отдельными гражданами Республики Узбекистан и полностью конфискованы в 2012 году в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Каримовой генеральной прокуратурой Швейцарии», - говорится в сообщении.

По данным Минюста Узбекистана, средства будут возвращены через многосторонний трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030 ООН.

Этот фонд был создан в 2022 году для возврата активов Гульнары Каримовой, конфискованных в ходе уголовного разбирательства в Швейцарии. В августе 2024 года Узбекистан и Швейцария подписали соглашение о возвращении $131 млн через фонд. С подписанием нового соглашения общая сумма возвращаемых средств на благо народа Узбекистана достигнет $313 млн.

Возвращаемые через Uzbekistan Vision 2030 средства будут направлены на реализацию социально значимых проектов на благо населения Узбекистана, в частности, в сферах здравоохранения и образования.

В августе 2015 года Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В марте 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам увеличил ей срок до 13 лет и четырех месяцев по уголовному делу о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.