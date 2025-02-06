USD 1.7000
EUR 1.7658
RUB 1.7347
Подписаться на уведомления
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
Новость дня
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Конфискованные у Гульнары Каримовой миллионы возвращаются в Узбекистан

16:48 807

Правительство Узбекистана и Федеральный совет Швейцарии подписали «Соглашение о распределении конфискованных активов», предусматривающее возвращение около $182 млн из конфискованных активов Гульнары Каримовой, старшей дочери экс-президента Ислама Каримова, сообщает телеграм-канал Минюста Узбекистана.

Документ подписали министр юстиции Узбекистана Акбар Ташкулов и посол Швейцарии в Ташкенте Константин Оболенский.

«В рамках соглашения Узбекистану будет возвращено около 182 миллионов долларов США. Указанные средства были незаконно приобретены отдельными гражданами Республики Узбекистан и полностью конфискованы в 2012 году в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Каримовой генеральной прокуратурой Швейцарии», - говорится в сообщении.

По данным Минюста Узбекистана, средства будут возвращены через многосторонний трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030 ООН.

Этот фонд был создан в 2022 году для возврата активов Гульнары Каримовой, конфискованных в ходе уголовного разбирательства в Швейцарии. В августе 2024 года Узбекистан и Швейцария подписали соглашение о возвращении $131 млн через фонд. С подписанием нового соглашения общая сумма возвращаемых средств на благо народа Узбекистана достигнет $313 млн.

Возвращаемые через Uzbekistan Vision 2030 средства будут направлены на реализацию социально значимых проектов на благо населения Узбекистана, в частности, в сферах здравоохранения и образования.

В августе 2015 года Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В марте 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам увеличил ей срок до 13 лет и четырех месяцев по уголовному делу о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.

Украина получила французские и американские истребители
Украина получила французские и американские истребители обновлено 17:48
17:48 3929
Блогеру Халилову вынесли приговор
Блогеру Халилову вынесли приговор
17:39 899
Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой
Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой обновлено 17:45
17:45 11798
Эмин Амруллаев выступил с заявлениями
Эмин Амруллаев выступил с заявлениями обновлено 16:57
16:57 2522
Арестован еще один журналист
Арестован еще один журналист
17:03 1772
Сахиль Бабаев стал министром финансов
Сахиль Бабаев стал министром финансов распоряжение президента
15:59 3947
Украина пошла в контрнаступление
Украина пошла в контрнаступление
16:32 3172
Стихия обрушилась на Ленкорань: затоплены дома, улицы...
Стихия обрушилась на Ленкорань: затоплены дома, улицы...
14:10 4607
Странно, что Трамп не хочет переселить палестинцев в Украину
Странно, что Трамп не хочет переселить палестинцев в Украину новая геополитика; все еще актуально
03:43 5365
Трамп утверждает, что Израиль может передать Газу США
Трамп утверждает, что Израиль может передать Газу США
16:14 1404
CША о ядерном оружии для Украины
CША о ядерном оружии для Украины
15:52 2718

ЭТО ВАЖНО

Украина получила французские и американские истребители
Украина получила французские и американские истребители обновлено 17:48
17:48 3929
Блогеру Халилову вынесли приговор
Блогеру Халилову вынесли приговор
17:39 899
Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой
Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой обновлено 17:45
17:45 11798
Эмин Амруллаев выступил с заявлениями
Эмин Амруллаев выступил с заявлениями обновлено 16:57
16:57 2522
Арестован еще один журналист
Арестован еще один журналист
17:03 1772
Сахиль Бабаев стал министром финансов
Сахиль Бабаев стал министром финансов распоряжение президента
15:59 3947
Украина пошла в контрнаступление
Украина пошла в контрнаступление
16:32 3172
Стихия обрушилась на Ленкорань: затоплены дома, улицы...
Стихия обрушилась на Ленкорань: затоплены дома, улицы...
14:10 4607
Странно, что Трамп не хочет переселить палестинцев в Украину
Странно, что Трамп не хочет переселить палестинцев в Украину новая геополитика; все еще актуально
03:43 5365
Трамп утверждает, что Израиль может передать Газу США
Трамп утверждает, что Израиль может передать Газу США
16:14 1404
CША о ядерном оружии для Украины
CША о ядерном оружии для Украины
15:52 2718
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться