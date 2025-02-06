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Арестован еще один журналист

Инара Рафикгызы
17:03 1774

Хатаинский районный суд рассмотрел представление следственного органа в отношении главреда сайта Arqument.az Шамсада Агаева.

Как сообщает haqqin.az, представление следственного органа было удовлетворено, Агаева арестовали на 2 месяца и один день.

В отношении журналиста выдвинуто обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.

Сегодня сообщалось об аресте журналистки Шахназ Бейляргызы.

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