Арестован еще один журналист
17:03 1774
Хатаинский районный суд рассмотрел представление следственного органа в отношении главреда сайта Arqument.az Шамсада Агаева.
Как сообщает haqqin.az, представление следственного органа было удовлетворено, Агаева арестовали на 2 месяца и один день.
В отношении журналиста выдвинуто обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.
Сегодня сообщалось об аресте журналистки Шахназ Бейляргызы.
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