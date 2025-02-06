Арестован еще один журналист

Как сообщает haqqin.az, представление следственного органа было удовлетворено, Агаева арестовали на 2 месяца и один день.

В отношении журналиста выдвинуто обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.

Сегодня сообщалось об аресте журналистки Шахназ Бейляргызы.