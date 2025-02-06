Лондон вызвал российского посла

Об этом в четверг заявили в МИД Великобритании.

Посла РФ в Лондоне вызвали в МИД Британии, чтобы сообщить о лишении аккредитации российского дипломата.

«Мы вызвали посла России для встречи с высокопоставленным британским чиновником, чтобы отозвать аккредитацию российского дипломата», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Как уточнили в министерстве, решение было принято «в ответ на неспровоцированное и безосновательное решение России лишить аккредитации британского дипломата в Москве в ноябре». «Великобритания не потерпит подобного запугивания наших сотрудников, и поэтому мы принимаем ответные меры», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Британии также подчеркнули, что «любые дальнейшие действия России будут рассматриваться как эскалация и на них будет дан соответствующий ответ».

В ноябре российский МИД лишил аккредитации второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора. ФСБ обвинила его в «разведывательно-подрывной работе, угрожающей безопасности России».