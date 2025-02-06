Эльхан Мамедов: «Ждем возвращения России на мировую арену»

Бывший исполнительный вице-президент и генеральный секретарь АФФА, а ныне директор департамента европейских национальных ассоциаций ФИФА Эльхан Мамедов ответил на вопрос «Спорт-Экспресс» об отстранении сборной России.

- Вы сказали, что передаете теплые приветствия от президента ФИФА Инфантино. У вас есть информация, как он относится к этой ситуации?

- Всей футбольной семье руководитель футбольной федерации всегда передает большой привет. Естественно, мы ждем возвращения России на мировую арену, - ответил Мамедов.

Эльхан Мамедов представлял ФИФА на внеочередной конференции Российского футбольного союза, на которой президент РФС Александр Дюков был переизбран на новый срок.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.