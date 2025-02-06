Правосудие настигло Мамедова спустя 12 лет

Как сообщает корреспондент haqqin.az со ссылкой на материалы следствия, в 2007 году Мамедов отправился в Санкт-Петербург, где работал продавцом в магазине своих родственников. Там он узнал, что его коллега и соотечественник Гейдар Исмаилов присвоил 500 тысяч рублей, полученных от клиентов, вместо того чтобы передать их в кассу. Мамедов сделал Исмаилову предупреждение. В январе 2013 года, чтобы вернуть деньги, он вместе с родственниками – Джабиром Джафаровым, его братом Захиром Джафаровым, а также Рагибом Джафаровым и гражданином Таджикистана по прозвищу «Тоха» (Тоир Одилович) – похитил Исмаилова, применив силу. Последнего удерживали на съемной квартире Джабира, требуя назвать место, где спрятаны деньги. Позже, чтобы запугать жертву, его вывезли в лес на машине. Мамедов вместе с «Тохой» снова допросил Исмаилова: тот сначала признался, что спрятал деньги на съемной квартире. Мамедов позвонил Джафарову, чтобы сообщить об этом, но вскоре выяснилось, что Исмаилов соврал. Тогда Мамедов убил его прямо в лесу. После этого Мамедов был объявлен в розыск. В июле прошлого года сотрудники полиции задержали его в Баку и передали соответствующим органам.

Ульфат Мамедов не признал своей вины по предъявленному обвинению. В своих показаниях он заявил, что в Санкт-Петербурге работал грузчиком и продавцом в магазине, принадлежащем его родственникам: «В магазине, который управлялся моим родственником Джабиром, при проверке финансовых документов была выявлена крупная недостача. Оказалось, что нехватка денег возникла именно в отделе, где работал Гейдар. Джабир неоднократно требовал от него вернуть присвоенные средства, но тот постоянно избегал встреч».

По словам Мамедова, спустя некоторое время после возвращения в Азербайджан в 2013 году он услышал, что Гейдар Исмаилов был убит неизвестными лицами: «Джабир, Захир, Рагиб были осуждены за похищение человека. О судьбе «Тохи» мне ничего не известно. Я не знаю, кто убил Гейдара, не участвовал в его похищении и не причастен к его смерти. Уже десять лет я работаю в строительной компании, занимающейся возведением жилых домов в Баку, и честным трудом зарабатываю на жизнь. В России ко мне отнеслись несправедливо».

Один из свидетелей происшествия рассказал, что в тот момент невольно стал очевидцем преступления, но из-за страха никому не сообщил об увиденном, опасаясь за свою жизнь. Более того, ему было сделано предупреждение.

Из показаний свидетеля следует, что Ульфат Мамедов по указанию Джабира похитил Гейдара Исмаилова в городе и привез его в дом, где проживал Джабир. Там потерпевшего подвергли пыткам. Позже, выяснив, что Исмаилов присвоил и не вернул Джабиру крупную сумму денег, Мамедов продолжил его пытать, а затем убил.

Согласно решению суда, Ульфат Мамедов был приговорен к 14 годам лишения свободы.