Армения пропустит еще одно заседание ОДКБ
17:39 346
Армения не будет участвовать в совещании председателей комитетов парламентов государств ОДКБ, которое состоится 7 февраля в Москве.
Об этом сообщил пресс-секретарь спикера парламента Армении Алена Симоняна Мовсес Арутюнян.
«Армянская сторона не будет участвовать в совещании председателей парламентских комитетов государств-членов ОДКБ», - сказал Арутюнян журналистам.
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