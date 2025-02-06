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Армения пропустит еще одно заседание ОДКБ

17:39 346

Армения не будет участвовать в совещании председателей комитетов парламентов государств ОДКБ, которое состоится 7 февраля в Москве.

Об этом сообщил пресс-секретарь спикера парламента Армении Алена Симоняна Мовсес Арутюнян.

«Армянская сторона не будет участвовать в совещании председателей парламентских комитетов государств-членов ОДКБ», - сказал Арутюнян журналистам. 

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