Блогеру Халилову вынесли приговор

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу общественного активиста Фамиля Халилова, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, судейская коллегия переквалифицировала статью Халилова на более легкую - приобретение, перевозка или хранение наркотических средств без цели сбыта, - так как мужчина с детства страдает церебральным параличом.

В итоге Халилова приговорили к 3 годам лишения свободы, два из которых – условно.

Напомним, что 2 мая этого года Фамилю Халилову было предъявлено обвинение по статье 234.4.3 (изготовление, транспортировка, хранение наркотиков в крупном размере с целью сбыта) УК Азербайджана (предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет). В отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что оппозиционер Фамиль Халилов с 2015 по 2023 год находился в эмиграции в Швеции. В соцсетях Ф.Халилов критиковал чиновников и власть.