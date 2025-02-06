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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Армения и Иран станут стратегическими партнерами

17:53 616

Армения и Иран работают над документом о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Об этом объявил посол Ирана в Армении Мехди Собхани на пресс-конференции в посольстве страны в Ереване.

«Мы работаем с Арменией над расширенным, всеобъемлющим стратегическим документом, который будет подписан лидерами обеих стран. Этот документ будет всеобъемлющим и долгосрочным, в него могут быть включены долгосрочные проекты», - сказал Собхани. 

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