Армения и Иран станут стратегическими партнерами

Армения и Иран работают над документом о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Об этом объявил посол Ирана в Армении Мехди Собхани на пресс-конференции в посольстве страны в Ереване.

«Мы работаем с Арменией над расширенным, всеобъемлющим стратегическим документом, который будет подписан лидерами обеих стран. Этот документ будет всеобъемлющим и долгосрочным, в него могут быть включены долгосрочные проекты», - сказал Собхани.