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Посол Ирана о миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном

18:10 368

Иран «понимает» объяснения Армении по поводу присутствия миссии ЕС в Армении.

Об этом заявил посол Исламской Республики Мехди Собхани.

По его словам, это «не военная миссия». «Власти Армении объясняют присутствие миссии как возможность сохранения стабильности и предотвращения напряженности. Иран это понимает», - сказал посол.

Отметим, что зона наблюдения миссии Евросоюза простирается по всей армяно-азербайджанской границе.

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