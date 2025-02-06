Посол Ирана о миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном
18:10 368
Иран «понимает» объяснения Армении по поводу присутствия миссии ЕС в Армении.
Об этом заявил посол Исламской Республики Мехди Собхани.
По его словам, это «не военная миссия». «Власти Армении объясняют присутствие миссии как возможность сохранения стабильности и предотвращения напряженности. Иран это понимает», - сказал посол.
Отметим, что зона наблюдения миссии Евросоюза простирается по всей армяно-азербайджанской границе.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!