Что обсуждалось на организованном компанией PASHA Holding первом в Азербайджане региональном юридическом форуме LEGIS

5 февраля 2025 года успешно завершился юридический форум под названием «LEGIS», организованный PASHA Holding и его дочерними компаниями. Форум объединил ведущих юристов, экспертов и лидеров в области юриспруденции. На торжественной церемонии открытия форума приняли участие Министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров, Министр юстиции Азербайджанской Республики Фарид Ахмедов, начальник отдела законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Гюндуз Керимов, Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Камран Алиев, председатель Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Али Гусейнли, Главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов, а также Директор по правовым и комплаенс-вопросам группы PASHA Holding Айтадж Гасымова. Главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов высоко оценил значение форума: «Впервые в нашей стране проводится юридический форум такого масштаба, и для нас большая честь выступать его инициатором и организатором», - отметил он.

Министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров подчеркнул важность совершенствования правовой системы для развития экономики: «Диверсификация экономики невозможна без укрепления доверия между государственным и частным секторами. Стимулирование деловой активности, эффективное управление государственными предприятиями и развитие государственно-частного партнерства являются ключевыми приоритетами в экономической сфере. По мере развития различных отраслей экономики перед системой правосудия встают новые вызовы. Юридический Форум “LEGIS” представляет собой значимую платформу для обсуждения предложений по совершенствованию законодательства». Министр юстиции Фарид Ахмедов подчеркнул необходимость взаимодействия между государственным и частным секторами -"Такой диалог должен охватывать все три ветви власти, и я уверен, что этот форум станет важным шагом в этом направлении". “Компании частного сектора иногда не хотят обращаться в Генеральную прокуратуру по поводу случаев правонарушений” - об этом заявил генеральный прокурор Камран Алиев на Региональном юридическом форуме "LEGIS". Он отметил, что современная Генеральная прокуратура выступает в роли защитника бизнеса: "Прокуратура — это орган, который контролирует точное и добросовестное исполнение законов. Если в обращениях, касающихся частного сектора, нет явного уголовного состава, мы направляем их в соответствующие государственные структуры. Мы открыто стремимся к тому, чтобы деятельность частного сектора не подвергалась вмешательству и чтобы вмешательство происходило только в случае необходимости."

В рамках форума, выступил судья Европейского суда по правам человека Лятиф Гусейнов. Он поделился ценными мыслями по актуальным вопросам в области прав человека, подчеркнув их роль в современной правовой системе и ключевые тенденции развития. Одним из самых интересных моментов мероприятия стало интерактивное интервью со всемирно известным гуманоидным роботом Софией. В сессии, модерируемой директором Юридического департамента PASHA Life Insurance Сабухи Геюшевым, обсуждались последние тенденции в сфере инноваций и законодательства. Диалог, затронувший пересечение искусственного интеллекта и права, прояснил, как меняются механизмы правового регулирования в цифровую эпоху и какие вызовы ожидаются в этой области в будущем. В рамках мероприятия состоялось несколько ключевых панельных дискуссий, посвященных актуальным вопросам правовой сферы. Панель “Партнерство между государственным и частым сектором” была посвящена роли партнерства в укреплении правовых основ и продвижении инноваций. Модератором выступил Руководитель Юридического отдела компании PASHA Bank Ильхам Гусейнов, который отметил важность диалога между государственным, частным, академическим и адвокатским сообществами. Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев подчеркнул, что партнерство между государством и частным сектором играет ключевую роль в экономическом развитии и решении социально значимых вопросов. Заместитель генерального прокурора Гейдар Мамедов представил данные о выявленных нарушениях в частном секторе и мерах прокурорского надзора. Также, руководитель государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за рынком потребителей Мамед Аббасбейли рассказал о влиянии Закона о конкуренции на развитие здоровой конкурентной среды. В рамках дискусии, вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбеили поделился опытом международного сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства.