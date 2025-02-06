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У Орбана нашли дворец за 35 млн евро

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является владельцем незадекларированного поместья за €45 млн, тогда как официальное состояние главы правительства не позволяет такую роскошь. Имение зафиксировала съемочная группа французского телеканала France 2. Впоследствии ролик опубликовали на ютуб-канале депутата Национальной ассамблеи Венгрии Акоша Хадхази.

Хатхази совместно со съемочной группой облетел городок Хатван, чтобы снять дом премьера.

Согласно официальной декларации, Орбан с женой имеют 14 000 евро на банковском счету и владеют двумя домами. Однако живет венгерский премьер в старинном замке времен Австро-Венгрии. Записан дворец на отца Орбана.

Замок приобрели за €15 млн, а еще €30 млн направили на реставрацию.

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