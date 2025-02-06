Ереван уверяет Тегеран: это не против вас!

Армения четко заявила, что подписанный с США документ не направлен против Ирана. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол ИРИ в РА Мехди Собхани. Он отметил, что в Ереване заверили, что не предпримут каких-либо шагов во вред ирано-армянским отношениям или интересам Тегерана.

По его словам, между властями Армении и Ирана есть взаимопонимание по этому вопросу.

«Обе стороны глубоко осознают, что двусторонние отношения развиваются во благо народов двух стран», - сказал посол журналистам.

Это взаимопонимание, отметил Собхани, позволяет укреплять двусторонние отношения.

По его оценке, на фоне максимального давления со стороны США на Иран Тегерану и Еревану всегда удавалось налаживать отношения.