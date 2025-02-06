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Игравший в Ереване азербайджанский футболист забил «Галатасараю»

Первый гол за свой клуб; ВИДЕО, ФОТО
Эльмир Алиев, отдел спорта
19:08 2747

Азербайджанский футболист Вусал Искендерли, выступающий за турецкий «Болуспор», забил мяч в ворота «Галатасарая».

В матче Кубка Турции в Болу команда Первой лиги вышла вперед на 12-й минуте. Вусал Искендерли получил мяч в штрафной площади и отправил его в ворота именитого соперника.

Однако в итоге фаворит одержал ожидаемую победу - 4:1. Азербайджанский футболист провел на поле все 90 минут. Это первый гол Вусала за «Болуспор» в 25 проведенных официальных матчах.

29-летний Искендерли выступает за «Болуспор» с 2024 года. Ранее полузащитник защищал цвета различных азербайджанских клубов, турецкого «Кечиоренгюджю» и албанской «Эгнатиа». В составе албанской команды в 2023 году он играл в Ереване в матче Лиги конференций с «Арарат-Арменией». Встреча завершилась вничью 1:1.

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