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В России предложили депортировать и арестовать всех азербайджанцев

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19:18 3763

В России предложили выдворить всех граждан Азербайджана, а азербайджанцев-граждан РФ арестовать и выслать на Новую землю.

Общественник Сергей Манцаев, известный своими одиозными заявлениями, в ответ на закрытие "Россотрудничества" в Баку, предложил депортировать всех граждан Азербайджана.

«Первое - выдворить всех азербайджанцев, не являющихся гражданами России. Второе - всех членов диаспор арестовать и выслать на Новую землю на расчистку испытательного полигона. Третье - более жёстко работать с азербайджанскими властями», - заявил он.

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