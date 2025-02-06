В России предложили депортировать и арестовать всех азербайджанцев
В России предложили выдворить всех граждан Азербайджана, а азербайджанцев-граждан РФ арестовать и выслать на Новую землю.
Общественник Сергей Манцаев, известный своими одиозными заявлениями, в ответ на закрытие "Россотрудничества" в Баку, предложил депортировать всех граждан Азербайджана.
«Первое - выдворить всех азербайджанцев, не являющихся гражданами России. Второе - всех членов диаспор арестовать и выслать на Новую землю на расчистку испытательного полигона. Третье - более жёстко работать с азербайджанскими властями», - заявил он.