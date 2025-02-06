USD 1.7000
EUR 1.7658
RUB 1.7347
Подписаться на уведомления
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
Новость дня
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Папа призвал украинцев прощать

19:31 924

Папа Римский Франциск призвал украинскую молодежь "отвергнуть войну и прощать". Как пишет Vatican News, он отметил, что прощение - одна из важнейших вещей и диалог всегда является "лекарством" войне.

"Прощение - одна из самых сложных вещей. Это трудно для всех, даже для меня. Но мне помогает эта мысль: я должен прощать, как меня простили. Каждый из нас должен помнить, как нас простили. Искусство прощения нелегко, но мы должны продолжать двигаться вперед и всегда прощать", - заявил он во время видеоконференции с молодыми украинцами.

Зеленский: Путин боится говорить со мной
Зеленский: Путин боится говорить со мной
20:34 471
Война в Украине завершится 20 апреля
Война в Украине завершится 20 апреля британские СМИ
20:07 1543
Москва натравливает армян на Пашиняна
Москва натравливает армян на Пашиняна видео
19:44 1839
В России предложили депортировать и арестовать всех азербайджанцев
В России предложили депортировать и арестовать всех азербайджанцев видео
19:18 3766
Игравший в Ереване азербайджанский футболист забил «Галатасараю»
Игравший в Ереване азербайджанский футболист забил «Галатасараю» Первый гол за свой клуб; ВИДЕО, ФОТО
19:08 2753
Украина получила французские и американские истребители
Украина получила французские и американские истребители обновлено 17:48
17:48 6087
Блогеру Халилову вынесли приговор
Блогеру Халилову вынесли приговор
17:39 2780
Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой
Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой обновлено 17:45
17:45 17040
Эмин Амруллаев выступил с заявлениями
Эмин Амруллаев выступил с заявлениями обновлено 16:57
16:57 4498
Арестован еще один журналист
Арестован еще один журналист
17:03 3431
Сахиль Бабаев стал министром финансов
Сахиль Бабаев стал министром финансов распоряжение президента
15:59 5900

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: Путин боится говорить со мной
Зеленский: Путин боится говорить со мной
20:34 471
Война в Украине завершится 20 апреля
Война в Украине завершится 20 апреля британские СМИ
20:07 1543
Москва натравливает армян на Пашиняна
Москва натравливает армян на Пашиняна видео
19:44 1839
В России предложили депортировать и арестовать всех азербайджанцев
В России предложили депортировать и арестовать всех азербайджанцев видео
19:18 3766
Игравший в Ереване азербайджанский футболист забил «Галатасараю»
Игравший в Ереване азербайджанский футболист забил «Галатасараю» Первый гол за свой клуб; ВИДЕО, ФОТО
19:08 2753
Украина получила французские и американские истребители
Украина получила французские и американские истребители обновлено 17:48
17:48 6087
Блогеру Халилову вынесли приговор
Блогеру Халилову вынесли приговор
17:39 2780
Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой
Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой обновлено 17:45
17:45 17040
Эмин Амруллаев выступил с заявлениями
Эмин Амруллаев выступил с заявлениями обновлено 16:57
16:57 4498
Арестован еще один журналист
Арестован еще один журналист
17:03 3431
Сахиль Бабаев стал министром финансов
Сахиль Бабаев стал министром финансов распоряжение президента
15:59 5900
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться