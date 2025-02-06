Папа призвал украинцев прощать

Папа Римский Франциск призвал украинскую молодежь "отвергнуть войну и прощать". Как пишет Vatican News, он отметил, что прощение - одна из важнейших вещей и диалог всегда является "лекарством" войне.

"Прощение - одна из самых сложных вещей. Это трудно для всех, даже для меня. Но мне помогает эта мысль: я должен прощать, как меня простили. Каждый из нас должен помнить, как нас простили. Искусство прощения нелегко, но мы должны продолжать двигаться вперед и всегда прощать", - заявил он во время видеоконференции с молодыми украинцами.