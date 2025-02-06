Москва натравливает армян на Пашиняна

«Если есть желание уточнить, что имел в виду премьер-министр Армении, то эти вопросы надо задавать в его офисе, в его администрации, ему лично. Мне сложно сказать, что он имел в виду, я не знаю. А что касается вопроса по геноциду, знаете, я, честно говоря, никогда в жизни не ожидала, что к этому вопросу будут относиться иначе, нежели абсолютно консенсусные, исторически сложившиеся позиции государства Армения, народа Армении и армян, как этноса.

Я никогда не думала, что эта консолидированная позиция, годами выстраданная и сформулированная, будет подвержена какому-то изменению изнутри сообщества Армении. А что касается последних заявлений, я говорю о заявлениях в Давосе, то этот вопрос не к нам.

Наша страна, наша позиция сформулирована в соответствующем заявлении Государственной думы, которое мы регулярно приводим и цитируем. Для меня это было, позволю себе здесь какую-то практически личностную оценку, я даже перепроверила цитаты, которые шли из Давоса. А наша позиция по этому вопросу сформулирована и изменению не подлежит»,- сказала Мария Захарова.