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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Война в Украине завершится 20 апреля

британские СМИ
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В зарубежную прессу просочился план администрации президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию войны в Украине.

Как отмечается в публикации английского издания Daily Mail, план Трампа предусматривает перемирие между Москвой и Киевом уже 20 апреля.

Как уверяют в DM, Трамп намерен уговорить Зеленского пойти на переговоры с Россией и заключить договор о прекращении огня аккурат к пасхе — 20 апреля. А окончательное мирное соглашение будет подписано несколько позже, символично — к девятому мая 2025 года.

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