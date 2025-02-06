Война в Украине завершится 20 апреля

В зарубежную прессу просочился план администрации президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию войны в Украине.



Как отмечается в публикации английского издания Daily Mail, план Трампа предусматривает перемирие между Москвой и Киевом уже 20 апреля.

Как уверяют в DM, Трамп намерен уговорить Зеленского пойти на переговоры с Россией и заключить договор о прекращении огня аккурат к пасхе — 20 апреля. А окончательное мирное соглашение будет подписано несколько позже, символично — к девятому мая 2025 года.