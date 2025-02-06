Зеленский: Путин боится говорить со мной
20:34 475
Я готов к переговорам, если у нас будет понимание, чем закончится эта война, но Путин боится говорить со мной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Кроме того, лидер Украины отметил, что у Дональда Трампа еще нет официального плана по прекращению войны.
"Его еще официального нет. То, что есть в тех или иных публикациях... я уверен, что это не официальный план президента Трампа",- заявил Зеленский.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!