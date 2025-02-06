Банк Республика начал сотрудничество с Бакинской высшей школой нефти

Меморандум был подписан председателем правления Банка Республика Тариэлем Исмаиловым и ректором БВШН Эльмаром Касымовым. В церемонии подписания участвовали представители обеих организаций, а также студенты учебного заведения.

Это сотрудничество создаст новые возможности для обеих сторон. Для Банка Республика это возможность установить прямой контакт с молодыми, креативными и перспективными специалистами, оценить их знания и навыки на ранней стадии. В свою очередь студенты БВШН получат шанс познакомиться с реальной рабочей средой, приобрести практические знания и опыт, а также изучить новшества в банковской сфере.

В рамках меморандума планируется реализация совместных проектов, организация стажировок для студентов, проведение тренингов и семинаров специалистами Банка Республика, а также поддержка профессионального развития молодых специалистов.

Выступая перед преподавателями и студентами, председатель правления Банка Республика Тариэль Исмаилов отметил: «Мы считаем развитие образования и поддержку молодежи одним из наших стратегических приоритетов. Бакинская высшая школа нефти известна своими инновационными подходами в сфере образования и поддержкой научных исследований. Эта школа играет незаменимую роль в подготовке молодых специалистов в соответствии с международными стандартами, развивая их аналитическое мышление и лидерские качества. Мы рассматриваем это сотрудничество не только как меморандум, но и как долгосрочное и перспективное партнерство. Мы уверены, что такие инициативы окажут ценное влияние на развитие профессиональных навыков молодежи и создадут условия для их становления успешными лидерами будущего».