Банк Республика начал сотрудничество с Бакинской высшей школой нефти
Банк Республика, уделяющий особое внимание развитию образования в Азербайджане, и Бакинская высшая школа нефти (БВШН), одно из ведущих высших учебных заведений нашей республики, подписали меморандум о сотрудничестве.
Меморандум был подписан председателем правления Банка Республика Тариэлем Исмаиловым и ректором БВШН Эльмаром Касымовым. В церемонии подписания участвовали представители обеих организаций, а также студенты учебного заведения.
Это сотрудничество создаст новые возможности для обеих сторон. Для Банка Республика это возможность установить прямой контакт с молодыми, креативными и перспективными специалистами, оценить их знания и навыки на ранней стадии. В свою очередь студенты БВШН получат шанс познакомиться с реальной рабочей средой, приобрести практические знания и опыт, а также изучить новшества в банковской сфере.
В рамках меморандума планируется реализация совместных проектов, организация стажировок для студентов, проведение тренингов и семинаров специалистами Банка Республика, а также поддержка профессионального развития молодых специалистов.
Выступая перед преподавателями и студентами, председатель правления Банка Республика Тариэль Исмаилов отметил: «Мы считаем развитие образования и поддержку молодежи одним из наших стратегических приоритетов. Бакинская высшая школа нефти известна своими инновационными подходами в сфере образования и поддержкой научных исследований. Эта школа играет незаменимую роль в подготовке молодых специалистов в соответствии с международными стандартами, развивая их аналитическое мышление и лидерские качества. Мы рассматриваем это сотрудничество не только как меморандум, но и как долгосрочное и перспективное партнерство. Мы уверены, что такие инициативы окажут ценное влияние на развитие профессиональных навыков молодежи и создадут условия для их становления успешными лидерами будущего».
Ректор БВШН Эльмар Касымов в свою очередь отметил: «Сотрудничество с таким ведущим и авторитетным финансовым учреждением, как Банк Республика, создаст уникальные возможности для наших студентов. Особое внимание, которое банк уделяет проектам корпоративной социальной ответственности, в частности поддержке образования, заслуживает высокой оценки. Мы уверены, что это сотрудничество позволит нашим студентам не только объединить теоретические знания с практическими навыками, но и создаст прочную основу для их будущей карьеры, работая в динамичной и профессиональной среде Банка Республика. Это также откроет широкие возможности для студентов наблюдать за реальными рабочими процессами и развивать себя».
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