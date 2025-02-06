«Карабах» прервал свою проигрышную серию
В футбольном Кубке Азербайджана состоялись первые четвертьфинальные матчи.
Сегодня «Карабах» обыграл в гостях «Сабаил» - 1:0. Единственный гол на 35-й минуте забил Яссин Бензиа.
«Карабах» прервал свою 4-матчевую проигрышную серию, которая началась 23 января с поражения в Лиге Европы от румынского ФКСБ (2:3). Далее последовали проигрыши в матчах с «Туран-Товузом» (1:2), греческим «Олимпиакосом» (0:3) и «Зиря» (2:3).
В других матчах четвертьфинальной стадии Кубка Азербайджана зафиксированы следующие результаты: «Кяпяз» - «Нефтчи» - 0:2, «Сабах» - «Сумгаит» - 0:0, «Араз-Нахчыван» - «Зиря» - 1:0.
Ответные игры состоятся 27-28 февраля.