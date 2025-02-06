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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Спецпосланник Трампа опровергает

20:56 1997

Спецпосланник по Украине и России Кит Келлог заявил, что не собирается на следующей неделе представлять план Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны, как ранее сообщили СМИ.

По словам Келлога, план будет представлять сам Трамп. «Мы поможем ему подготовиться, но этого не случится на следующей неделе», — сказал Келлог.

Келлог добавил, что у него запланированы обсуждения с европейскими лидерами, после чего он вернется с содержанием этих разговоров к президенту США, и его команда будет исходить из этого.

Накануне Bloomberg со ссылками на источники писал, что союзники США ожидают, что Келлог представит план Трампа по завершению войны на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля в Германии. Сам Келлог на тот момент упоминал только, что примет участие в Мюнхенской конференции и «с нетерпением ждет возможности» поговорить о цели Трампа завершить «кровавую и дорогостоящую» войну в Украине.

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