Спецпосланник Трампа опровергает

Спецпосланник по Украине и России Кит Келлог заявил, что не собирается на следующей неделе представлять план Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны, как ранее сообщили СМИ.

По словам Келлога, план будет представлять сам Трамп. «Мы поможем ему подготовиться, но этого не случится на следующей неделе», — сказал Келлог.

Келлог добавил, что у него запланированы обсуждения с европейскими лидерами, после чего он вернется с содержанием этих разговоров к президенту США, и его команда будет исходить из этого.