Атака на самолет AZAL. Обычно аферисты заметают следы

Как и ожидалось, предварительный отчет о катастрофе азербайджанского пассажирского самолета возле Актау, опубликованный 4 февраля, косвенно подтверждает, что над Грозным борт AZAL был сбит ракетой российской ПВО. Правда, в отчете, опубликованном Министерством транспорта Казахстана, напрямую это не указывается. Тем не менее, в документе сказано, что «черный ящик» зафиксировал звуки двух последовательных ударов по самолету, в результате которых была выведена из строя система управления авиалайнером. Кроме того, в уцелевших фрагментах фюзеляжа были обнаружены многочисленные «посторонние объекты», а также зафиксированы «сквозные» отверстия, появившиеся в результате «внешнего воздействия».

Комиссия также установила, что режим «Ковер» над Грозным был объявлен только через восемь минут после того, как самолет AZAL подвергся «внешнему воздействию». Сообщается, что извлеченные из фюзеляжа «посторонние объекты», то есть осколки ракет, выпущенных зенитно-ракетным комплексом ПВО РФ «Панцирь-С1», направлены на экспертизу. Напомним, что расследованием катастрофы занималась комиссия, в состав которой вошли представители Азербайджана, России и Казахстана. Уже на этой стадии предполагалось, что, несмотря на наличие неопровержимых визуальных доказательств, Москва, уклонявшаяся от признания ответственности за случившееся, сделает это после публикации предварительного отчета комиссии. Тем не менее, Федеральное агентство воздушного транспорта России («Росавиация») заявило, что опубликованный Казахстаном отчет «носит предварительный характер и не указывает на причины катастрофы». «В предварительном отчете подтверждается, что самолет получил повреждения, вызванные внешним вмешательством, - говорится, в частности, в заявлении «Росавиации». - При этом не сказано, что казахстанская сторона идентифицировала данные внешние объекты. А у России не было возможности сделать это, поскольку объекты для исследования ей не поступали».

Согласно нормам Международного комитета гражданской авиации, окончательный отчет о причинах авиакатастрофы должен быть подготовлен и опубликован в течение года. Отсутствие в предварительном отчете окончательных выводов о причинах крушения и о том, кто именно несет ответственность за трагедию, вполне объяснимо. Но в данном случае российская сторона использует факт отсутствия окончательного отчета, как формальный предлог, чтобы не признавать свою вину. С другой стороны, вызывает сомнение правдивость утверждений о том, что образцы осколков, извлеченные из фюзеляжа самолета, не были переданы российской стороне. Ведь представители России входили в состав трехсторонней комиссии и непосредственно участвовали в изучении обломков воздушного судна. Официальный Баку возмущен тем, что Москва, уклоняясь от ответственности, не только продолжает выдвигать формальные отговорки, но и готовится обратиться в международные судебные инстанции «для восстановления справедливости». В Азербайджане считают, что Россия пытается избежать ответственности точно так же, как это было в случае с малайзийским авиалайнером, сбитым в 2014 году над Донбассом. Напомним, что тогда, в ходе боевых действий между пророссийскими сепаратистами и украинскими войсками, пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», доставленным из России. Но, несмотря на многочисленные неопровержимые доказательства, Москва до сих пор не признала своей ответственности за данный инцидент. Журналисты-расследователи и Международная следственная группа, в которую входили представители шести стран, смогли установить полный круг лиц, причастных к атаке на малайзийский самолет, а следствие собрало аудио- и видеодоказательства, подтверждающие, что лайнер был сбит российскими военными. Также удалось точно определить принадлежность зенитно-ракетного комплекса к конкретной воинской части, его местоположение в момент пуска ракеты, личность операторов, выполнивших запуск, а также командиров, отдавших приказ. Мало того, установлены даже серийный номер двигателя ракеты, дата ее производства и завод-изготовитель.

Но, несмотря на неопровержимые доказательства, российская сторона не уставала продвигать взаимоисключающие версии, пытаясь переложить ответственность на Украину. Так, официальные представители Российской Федерации, включая президента Владимира Путина, вначале утверждали, что малайзийский лайнер был сбит украинским штурмовиком Су-25, хотя ни одного подтверждающего доказательства, включая радиолокационные данные, предъявить не смогли. Тогда как Украина, напротив, предоставила комиссии по расследованию снимки с радаров, доказывающие, что в момент полета малайзийского лайнера поблизости не было ни одного воздушного судна. Когда версия с украинским штурмовиком Су-25 потерпела крах, Россия согласилась с тем, что «Боинг» был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», но попыталась доказать, что комплекс этот принадлежал… Украине. Для подтверждения этой версии представители российской корпорации «Алмаз-Антей», занимающейся производством зенитно-ракетных систем, заявили, что ракета, сбившая «Боинг» якобы «не могла быть произведена в России». Еще одним инструментом российской пропаганды стала сфабрикованная история об «испанском авиадиспетчере Карлосе», который, якобы, работал в аэропорту Киева и мог подтвердить причастность Украины к этой трагедии. Журналистские расследования истории со сбитым малайзийским «Боингом» выявили, помимо прочего, сенсационные детали о том, как формируется и действует российская пропагандистская машина. Более того, история с «Боингом» породила версии о том, что российские спецслужбы, используя сбитый пассажирский самолет, могли заранее готовить в международном информационном поле пропагандистскую кампанию против Украины.

Подробности об «испанском диспетчере Карлосе» В начале мая 2014 года, когда конфликт между Украиной и пророссийскими сепаратистами, которых поддерживали российские военные и наемники, перерос в полномасштабную войну, государственный телеканал Russia Today, вещавший, в том числе, на испанском языке, пригласил в эфир для обсуждения ситуации гостя – мужчину, примерно, 30-40 лет, в полосатой спортивной футболке Puma и с коротко остриженными каштановыми волосами, взъерошенными на макушке. Российский телеканал представил его, как «Карлоса» — испанца, который пять лет работает авиадиспетчером в Украине. RT сообщило, что «Карлос» согласился дать интервью анонимно, а потому его лицо в кадре было размыто. Карлос рассказывал, что «получал угрозы», несмотря на то, что не защищал чьи-либо интересы. «У меня есть свое мнение и своя точка зрения, как у обычного человека с независимой работой, [не связанного] со СМИ, какой-либо политической партией или ассоциацией, - сказал испанец. – И я не понимаю, как человек может выражать свою точку зрения и при этом чувствовать угрозу». По словам Карлоса, ему угрожали убийством, отправкой в «какой-нибудь батальон» и насильственным вывозом из страны. «Они даже требовали моей смерти, потому что моя точка зрения сильно отличалась от их», - утверждал он. В эфире Карлос рассказывал, что однажды к нему пришли сотрудники службы безопасности одного из европейских посольств и потребовали, чтобы он в течение 24 часов вывез свою семью из Украины. «Я так и сделал, и вывез жену и дочь», — объяснял он. Говоря о положении, в котором оказались украинцы, «Карлос» заявлял, что считает «невозможным» для «Запада и Востока снова жить вместе в мире». «У людей слишком много ненависти, по крайней мере, в Киеве, - сказал он и добавил. - Они [украинцы] не хотят, чтобы конфликт заканчивался, потому что им больше нечего делать». В материале RT был указан твиттер-аккаунт, якобы принадлежащий этому человеку - @spainbuca. Однако вскоре выяснилось, что «Карлос» — это чистый фейк телекомпании Маргариты Симоньян. Спустя два месяца после появления Карлоса в эфире RT, @spainbuca запустил одну из самых известных фейковых новостей за время войны в Донбассе, в соответствии с которой Карлос наблюдал за событиями из командно-диспетчерского пункта киевского аэропорта Борисполь и утверждает, что малайзийский «Боинг» сбила Украина, пытающаяся теперь замести следы.

Особенно широкое распространение в российских государственных СМИ и соцсетях получил один из твитов @spainbuca о том, что непосредственно перед тем, как «Боинг-777» исчез с радаров, рядом с ним находились два истребителя ВВС Украины. В первых материалах о @spainbuca телеканал RT однозначно заявлял, что речь идет об «испанском диспетчере, который вел лайнер Malaysia Airlines». А на сайте российского государственного телеканала «Вести» писали, что «испанский диспетчер Карлос» видел два украинских истребителя «перед тем, как лайнер исчез с радаров». После чего сообщения «Карлоса» опубликовали государственные новостные агентства РИА «Новости» и ТАСС, а также официальный орган правительства РФ «Российская газета». А спустя двое суток после трагедии тогдашний заместитель министра обороны России Анатолий Антонов представил в эфире государственного телевидения список вопросов Москвы к Киеву, один из которых касался «Карлоса». «Может ли сегодня официальный Киев прокомментировать сообщения в соцсетях якобы от имени испанского авиадиспетчера, работающего на Украине, что сбитый над территорией Украины Boeing сопровождали два военных украинских самолета?» — спросил Антонов в эфире телеканала «Россия-24». Однако достоверность @spainbuca, как источника информации, сразу же была поставлена под сомнение. Почему испанский диспетчер работал в Киеве? Имеются ли хоть какие-то доказательства, подтверждающие его слова? Почему он вернулся в Киев после того, как в эфире RT заявил, что бежал из Украины?.. И поскольку никаких свидетельств того, что в аэропорту Борисполь работал испанский диспетчер, представлено не было, Twitter вскоре после публикации твитов о сбитом MH17 заморозил аккаунт @spainbuca, а журналисты и пользователи соцсетей пришли к выводу, что «Карлос» — вымышленный персонаж. И тем не менее, некоторые конспирологи продолжали утверждать, что за Карлосом начали охоту западные спецслужбы, и это вынудило диспетчера «уйти в подполье». И хотя украинская сторона также опровергла информацию об «испанском диспетчере, работавшем в киевском аэропорту», заявив, что в Борисполе никогда не было авиадиспетчеров из Испании, российские правительственные чиновники и СМИ продолжали ссылаться на «Карлоса», как на достоверный источник.