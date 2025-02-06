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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Трамп планирует ввести санкции против МУС

21:27 1038

Американский президент Дональд Трамп планирует подписать указ о введении санкций против Международного уголовного суда. Об этом агентству Reuters сообщил представитель Белого дома.

По словам представителя Белого дома, Трамп в четверг, 6 декабря, подпишет указ о введении санкций против МУС за действия, направленные против США и их союзников, в частности Израиля.

Он отметил, что указ предусматривает введение финансовых и визовых санкций против лиц и членов их семей, которые помогают в расследовании МУС в отношении граждан США или союзников США.

Угроза санкций нависла над МУС после того, как в ноябре 2024 года он выдал ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за вероятные военные преступления и преступления против человечности в Газе.

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