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Россиянам запретят покупку земли в Финляндии

21:45 651

Финское правительство представило на рассмотрение законопроект, направленный на запрет приобретения недвижимости в Финляндии иностранцами, имеющими гражданство стран, ведущих «агрессивную войну» или представляющих угрозу национальной безопасности, пишет Bloomberg.

«Цель инициативы — ограничить возможности граждан России приобретать недвижимость в стране», — уточнил министр обороны Финляндии Антти Хакканен. 

Хакканен отметил, что Россия продолжает представлять угрозу безопасности в Европе, а объекты недвижимости, приобретенные россиянами, могут использоваться для «оказания враждебного влияния».

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