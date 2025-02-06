Россиянам запретят покупку земли в Финляндии
Финское правительство представило на рассмотрение законопроект, направленный на запрет приобретения недвижимости в Финляндии иностранцами, имеющими гражданство стран, ведущих «агрессивную войну» или представляющих угрозу национальной безопасности, пишет Bloomberg.
«Цель инициативы — ограничить возможности граждан России приобретать недвижимость в стране», — уточнил министр обороны Финляндии Антти Хакканен.
Хакканен отметил, что Россия продолжает представлять угрозу безопасности в Европе, а объекты недвижимости, приобретенные россиянами, могут использоваться для «оказания враждебного влияния».