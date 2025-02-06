Украинцев больше пугает повышение цен, чем оккупация территорий

Украинцы считают, что повышение цен и экономический кризис являются самыми большими проблемами страны в течение следующих 12 месяцев. Повышения цен боятся 33% украинцев, еще 32% - беспокоит экономический кризис. Об этом свидетельствует опрос социологической группы Рейтинг.

Согласно опросу, 27% респондентов выразили опасения относительно усиления обстрелов, а 25% - относительно возможной дальнейшей оккупации территорий.

В то же время наибольшие негативные изменения граждане замечают в сфере экономики и политики — 80% и 62% соответственно.