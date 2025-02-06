USD 1.7000
EUR 1.7658
RUB 1.7347
Подписаться на уведомления
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
Новость дня
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Украинцев больше пугает повышение цен, чем оккупация территорий

22:13 881

Украинцы считают, что повышение цен и экономический кризис являются самыми большими проблемами страны в течение следующих 12 месяцев. Повышения цен боятся 33% украинцев, еще 32% - беспокоит экономический кризис. Об этом свидетельствует опрос социологической группы Рейтинг.

Согласно опросу, 27% респондентов выразили опасения относительно усиления обстрелов, а 25% - относительно возможной дальнейшей оккупации территорий.

В то же время наибольшие негативные изменения граждане замечают в сфере экономики и политики — 80% и 62% соответственно.

Украинцев больше пугает повышение цен, чем оккупация территорий
Украинцев больше пугает повышение цен, чем оккупация территорий
22:13 882
Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой
Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой обновлено 17:45
17:45 20398
Стихия обрушилась на Ленкорань: затоплены дома, улицы...
Стихия обрушилась на Ленкорань: затоплены дома, улицы...
14:10 6420
Что известно о новом контрнаступлении Украины на данный момент
Что известно о новом контрнаступлении Украины на данный момент обновлено
21:07 8517
Спецпосланник Трампа опровергает
Спецпосланник Трампа опровергает
20:56 2003
Зеленский: Путин боится говорить со мной
Зеленский: Путин боится говорить со мной
20:34 1914
Война в Украине завершится 20 апреля
Война в Украине завершится 20 апреля британские СМИ
20:07 3793
Москва натравливает армян на Пашиняна
Москва натравливает армян на Пашиняна видео
19:44 3901
В России предложили депортировать и арестовать всех азербайджанцев
В России предложили депортировать и арестовать всех азербайджанцев видео
19:18 7379
Игравший в Ереване азербайджанский футболист забил «Галатасараю»
Игравший в Ереване азербайджанский футболист забил «Галатасараю» Первый гол за свой клуб; ВИДЕО, ФОТО
19:08 4824
Украина получила французские и американские истребители
Украина получила французские и американские истребители обновлено 17:48
17:48 7063

ЭТО ВАЖНО

Украинцев больше пугает повышение цен, чем оккупация территорий
Украинцев больше пугает повышение цен, чем оккупация территорий
22:13 882
Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой
Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой обновлено 17:45
17:45 20398
Стихия обрушилась на Ленкорань: затоплены дома, улицы...
Стихия обрушилась на Ленкорань: затоплены дома, улицы...
14:10 6420
Что известно о новом контрнаступлении Украины на данный момент
Что известно о новом контрнаступлении Украины на данный момент обновлено
21:07 8517
Спецпосланник Трампа опровергает
Спецпосланник Трампа опровергает
20:56 2003
Зеленский: Путин боится говорить со мной
Зеленский: Путин боится говорить со мной
20:34 1914
Война в Украине завершится 20 апреля
Война в Украине завершится 20 апреля британские СМИ
20:07 3793
Москва натравливает армян на Пашиняна
Москва натравливает армян на Пашиняна видео
19:44 3901
В России предложили депортировать и арестовать всех азербайджанцев
В России предложили депортировать и арестовать всех азербайджанцев видео
19:18 7379
Игравший в Ереване азербайджанский футболист забил «Галатасараю»
Игравший в Ереване азербайджанский футболист забил «Галатасараю» Первый гол за свой клуб; ВИДЕО, ФОТО
19:08 4824
Украина получила французские и американские истребители
Украина получила французские и американские истребители обновлено 17:48
17:48 7063
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться