USAID финансировало тысячи журналистов со всего мира
22:32 552
Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало более 6200 журналистов и 90 процентов СМИ в Украине. Об этом пишет портал WikiLeaks, публикуя сканы соответствующих документов.
"USAID финансировало более 6200 журналистов из 707 СМИ и 279 "медийных" некоммерческих неправительственных организаций, включая 90% СМИ в Украине", - говорится в сообщении.
Илон Маск отреагировал на это, написав «Вау!!».
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