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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

USAID финансировало тысячи журналистов со всего мира

22:32 552

Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало более 6200 журналистов и 90 процентов СМИ в Украине. Об этом пишет портал WikiLeaks, публикуя сканы соответствующих документов.

"USAID финансировало более 6200 журналистов из 707 СМИ и 279 "медийных" некоммерческих неправительственных организаций, включая 90% СМИ в Украине", - говорится в сообщении.

Илон Маск отреагировал на это, написав «Вау!!».

 

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