Пленных северокорейцев отправят в «рай»
22:58 493
Украина может передать пленных северокорейцев Сеулу. Об этом заявил посол Украины в Республике Корея Дмитрий Пономаренко.
«Учитывая угрозу жизни и свободе северокорейских военнослужащих в случае их репатриации в КНДР, а также если они будут отказываться возвращаться, мы открыты к диалогу с международными партнерами, особенно с Республикой Корея, о возможной передаче их третьим странам», - сказал он.
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