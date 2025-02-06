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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Пленных северокорейцев отправят в «рай»

22:58 493

Украина может передать пленных северокорейцев Сеулу. Об этом заявил посол Украины в Республике Корея Дмитрий Пономаренко.

«Учитывая угрозу жизни и свободе северокорейских военнослужащих в случае их репатриации в КНДР, а также если они будут отказываться возвращаться, мы открыты к диалогу с международными партнерами, особенно с Республикой Корея, о возможной передаче их третьим странам», - сказал он.

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