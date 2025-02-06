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Иран против Зангезурского коридора

6 февраля 2025, 23:20 2718

Иран является единственной страной в регионе, позиция которой по Зангезурскому коридору совпадает с позицией Армении. Об этом на встрече с журналистами 6 февраля заявил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Армении Мехди Собхани.

По словам Собхани, Иран поддерживает Армению в этом вопросе, поскольку это наносит ущерб обеим странам.

«Некоторые страны высказывают сомнение в связи с тем, что Иран якобы отступил от своей позиции по Зангезурскому коридору. Мы в вопросе своей безопасности всегда выражаем четко свою позицию. Если позиция какой-либо страны не соответствует нашей позиции, значит, у нас с этой страной есть противоречия. Для нас приоритет – наши национальные интересы, и по ним торг невозможен. По Зангезурскому коридору мы ни с кем в сделку вступать не будем», - добавил он.

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