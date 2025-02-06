Второй судья пошел против Трампа
6 февраля 2025, 23:51 1114
Второй федеральный судья заблокировал указ Трампа о получении гражданства по праву рождения. Об этом пишет The Associated Press.
«Сегодня практически каждый ребенок, родившийся на территории США, является гражданином США с момента рождения. Таковы закон и традиция нашей страны. Этот закон и традиция остаются в силе до разрешения этого дела», — сказала судья Дебора Бордман из окружного суда США по округу Мэриленд.
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