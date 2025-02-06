В Госдуме заявили, что ослы в армии - это нормально

В Госдуме России заявили, что "ослы на передовой - это нормально".

Комментируя использование российской армией животных на фронте, член комитета ГД по обороне Виктор Соболев заявил, что ослы в качестве транспорта на фронте - "нормальная практика", так как там "есть сложности в сфере доставки боеприпасов и другого имущества на передовую".

"Если используются какие-то методы, в том числе ослы, лошади и так далее для доставки боеприпасов и другого имущества на передовую, то это нормально", - сказал он.

По словам Соболева, в Великую Отечественную войну "часть артиллерии была на конной тяге" и "дошла до Берлина".