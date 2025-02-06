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США вводят первые санкции против Ирана после прихода Трампа

00:17 914

США вводят новые санкции против Ирана, ставшие первыми с момента вступления Трампа в должность президента.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении санкций против международной сети, содействующей поставкам иранской нефти в Китай.

Согласно заявлению ведомства, поставки нефти осуществлялись от имени Генштаба ВС Ирана и его санкционированной подставной компании Sepehr Energy. Санкции касаются как физических, так и юридических лиц, действующих в нескольких странах, включая Китай, Индию и ОАЭ, а также нескольких судов, связанных с перевозкой иранской нефти, говорится на сайте Минфина США.

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