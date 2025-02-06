USD 1.7000
EUR 1.7658
RUB 1.7347
Подписаться на уведомления
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
Новость дня
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Россия запустила «Орешник» по Киеву, но ракета взорвалась на территории РФ

Forbes
00:34 1807

В четверг, 6 февраля, Россия, вероятно, запустила в сторону Киева баллистическую ракету «Орешник», однако она упала на территории России, сообщает Forbes.

В материале говорится, что россияне запустили «Орешник», по-видимому, нацеленный на Киев. Однако после объявления тревоги «ничего не произошло».

«Но затем… ничего. Никакого крика приближающихся боеголовок. Никаких громовых ударов, когда невзрывоопасные боеголовки врезались в землю», — заявляют журналисты.

По словам украинского военного корреспондента Кирилла Сазонова, «Орешник» «далеко не улетел». Сообщается, что он вышел из строя и взорвался на территории России. Других деталей не приводится. 

Ранее, 6 февраля, в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Мониторинговые каналы писали об угрозе баллистики большой дальности из Капустиного Яра Астраханской области РФ и возможных пусках межконтинентальных ракет «Орешник».

Центр Киева под атакой российских беспилотников
Центр Киева под атакой российских беспилотников haqqin.az c места событий
01:16 121
Россия запустила «Орешник» по Киеву, но ракета взорвалась на территории РФ
Россия запустила «Орешник» по Киеву, но ракета взорвалась на территории РФ Forbes
00:34 1808
США вводят первые санкции против Ирана после прихода Трампа
США вводят первые санкции против Ирана после прихода Трампа
00:17 915
Иран против Зангезурского коридора
Иран против Зангезурского коридора
6 февраля 2025, 23:20 2722
Украинцев больше пугает повышение цен, чем оккупация территорий
Украинцев больше пугает повышение цен, чем оккупация территорий
6 февраля 2025, 22:13 1730
Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой
Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой обновлено 17:45
6 февраля 2025, 17:45 22199
Стихия обрушилась на Ленкорань: затоплены дома, улицы...
Стихия обрушилась на Ленкорань: затоплены дома, улицы...
6 февраля 2025, 14:10 7038
Что известно о новом контрнаступлении Украины на данный момент
Что известно о новом контрнаступлении Украины на данный момент обновлено
6 февраля 2025, 21:07 10118
Спецпосланник Трампа опровергает
Спецпосланник Трампа опровергает
6 февраля 2025, 20:56 2728
Зеленский: Путин боится говорить со мной
Зеленский: Путин боится говорить со мной
6 февраля 2025, 20:34 2582
Война в Украине завершится 20 апреля
Война в Украине завершится 20 апреля британские СМИ
6 февраля 2025, 20:07 4962

ЭТО ВАЖНО

Центр Киева под атакой российских беспилотников
Центр Киева под атакой российских беспилотников haqqin.az c места событий
01:16 121
Россия запустила «Орешник» по Киеву, но ракета взорвалась на территории РФ
Россия запустила «Орешник» по Киеву, но ракета взорвалась на территории РФ Forbes
00:34 1808
США вводят первые санкции против Ирана после прихода Трампа
США вводят первые санкции против Ирана после прихода Трампа
00:17 915
Иран против Зангезурского коридора
Иран против Зангезурского коридора
6 февраля 2025, 23:20 2722
Украинцев больше пугает повышение цен, чем оккупация территорий
Украинцев больше пугает повышение цен, чем оккупация территорий
6 февраля 2025, 22:13 1730
Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой
Закрытие Русского дома в Баку: реакция Захаровой обновлено 17:45
6 февраля 2025, 17:45 22199
Стихия обрушилась на Ленкорань: затоплены дома, улицы...
Стихия обрушилась на Ленкорань: затоплены дома, улицы...
6 февраля 2025, 14:10 7038
Что известно о новом контрнаступлении Украины на данный момент
Что известно о новом контрнаступлении Украины на данный момент обновлено
6 февраля 2025, 21:07 10118
Спецпосланник Трампа опровергает
Спецпосланник Трампа опровергает
6 февраля 2025, 20:56 2728
Зеленский: Путин боится говорить со мной
Зеленский: Путин боится говорить со мной
6 февраля 2025, 20:34 2582
Война в Украине завершится 20 апреля
Война в Украине завершится 20 апреля британские СМИ
6 февраля 2025, 20:07 4962
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться