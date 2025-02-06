Россия запустила «Орешник» по Киеву, но ракета взорвалась на территории РФ

В материале говорится, что россияне запустили «Орешник», по-видимому, нацеленный на Киев. Однако после объявления тревоги «ничего не произошло».

В четверг, 6 февраля, Россия, вероятно, запустила в сторону Киева баллистическую ракету «Орешник», однако она упала на территории России, сообщает Forbes.

«Но затем… ничего. Никакого крика приближающихся боеголовок. Никаких громовых ударов, когда невзрывоопасные боеголовки врезались в землю», — заявляют журналисты.

По словам украинского военного корреспондента Кирилла Сазонова, «Орешник» «далеко не улетел». Сообщается, что он вышел из строя и взорвался на территории России. Других деталей не приводится.

Ранее, 6 февраля, в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Мониторинговые каналы писали об угрозе баллистики большой дальности из Капустиного Яра Астраханской области РФ и возможных пусках межконтинентальных ракет «Орешник».