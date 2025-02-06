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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Гренландия на пути к независимости

00:58 298

Референдум о независимости планирует провести правящая партия Гренландии после назначенных на 11 марта выборов, пишет Reuters.

Политики собираются воспользоваться статьей закона о расширенной автономии острова в Датском королевстве, которая позволяет вести переговоры о полной независимости Гренландии.

"Пока наша страна не обретет статус независимого государства, наши возможности официально участвовать в переговорах будут ограничены", — заявила представитель правящей партии Дорис Дженсен.

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