Сборная Азербайджана проиграла в Бельгии чемпиону Европы
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Женская сборная Азербайджана по баскетболу провела пятый матч в отборочном турнире взрослого чемпионата Европы-2025.
В бельгийском Остенде наша обновленная команда, средний возраст которой 17,5 лет, в присутствии 5 тысяч зрителей играла против действующих чемпионок континента сборной Бельгии. Куда более опытные, превосходящие по возрасту и в мастерстве бельгийки одержали уверенную победу - 97:24.
9 февраля Азербайджан в последнем матче отбора примет в Баку Польшу.
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