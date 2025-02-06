Российские олигархи уже не угрожают США

Министерство юстиции США при президенте Дональде Трампе прекращает усилия, начатые после вторжения России на Украину в 2022 году, по обеспечению соблюдения санкций и преследованию олигархов, близких к Кремлю.

В служебной записке генерального прокурора Пэм Бонди, опубликованной в среду в рамках волны распоряжений в первый день ее пребывания в должности, но ранее не публиковавшейся, говорится, что усилия, известные как оперативная группа KleptoCapture, будут прекращены в рамках смещения акцентов и финансирования в сторону борьбы с наркокартелями и международными бандами.

Усилия, предпринятые во время правления президента-демократа Джо Байдена, были направлены на ограничение финансов состоятельных соратников президента России Владимира Путина и наказание тех, кто способствует санкциям и нарушениям экспортного контроля.

Это было частью более масштабных усилий по вытеснению России с мировых рынков и применению широкомасштабных санкций, наложенных на Москву на фоне международного осуждения ее войны на Украине.